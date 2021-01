Captação de água em Itabuna sofre redução com serviços de manutenção pela Coelba

A Coelba fará amanhã, dia 28, entre 9 às 16 horas, serviços de manutenção nas estações de captação de água bruta da Emasa nas localidades de Rio do Braço e Mutuns. Com isso, o fornecimento aos consumidores em Itabuna será reduzido, o que requer atenção para a necessidade de economizar água no consumo doméstico.

Segundo o diretor-técnico da Emasa, João Bitencourt, os serviços executados pela Coelba nesta quinta-feira não deixará a população sem abastecimento de água. Porém, alerta que é importante economizar no consumo até que o sistema esteja integralmente restabelecido.

“Quando a Coelba realiza serviços de manutenção nas estações de captação há redução na obtenção de água. Não haverá interrupção no fornecimento, mas pedimos a colaboração de todos no tocante a evitar o desperdício, até porque estamos no verão, época em que o consumo aumenta”, salienta Bitencourt.

O diretor-técnico da Emasa disse que numa reunião entre dirigentes das empresas ficou acertado a regularidade nos trabalhos de manutenção nas redes de energia elétrica que atendem as estações da Emasa.O objetivo será evitar interrupçõeso no fornecimento de energia e o consequentemente prejuízo à programação de abastecimento de água à população de Itabuna.