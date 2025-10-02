Captação de múltiplos órgãos no Hospital de Base renova esperança de vida para pacientes em fila de transplante

Na manhã de quinta-feira, dia 2, o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, viveu um momento de profunda emoção e solidariedade: mais uma captação de múltiplos órgãos foi realizada na unidade, que é administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI).

O gesto de generosidade partiu da família de um paciente diagnosticado com morte encefálica. Em meio à dor da despedida, a família disse “sim” à doação — uma decisão que agora permitirá que cinco pessoas recebam uma nova chance de viver.

No momento em que o corpo do doador foi conduzido da UTI I ao Centro Cirúrgico, uma emocionante salva de palmas rompeu o silêncio da unidade hospitalar. Profissionais da saúde, acompanhantes e pacientes se reuniram em um gesto coletivo de respeito e gratidão, reverenciando aquele que, mesmo em sua partida, escolheu salvar vidas.

A captação foi realizada por uma equipe da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES), que chegou a Ilhéus a bordo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).

O procedimento ocorreu no Centro Cirúrgico do HBLEM, sob a liderança do médico-cirurgião João Paulo Zanoni, com o apoio logístico e técnico da equipe do Hospital de Base.

Foram captados cinco órgãos — rins, fígado e córneas — que serão destinados a pacientes compatíveis que aguardam na fila nacional de transplantes.

Para o médico Paulo Medauar Reis, coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO) , lotada na unidade hospitalar, esse gesto só foi possível graças ao trabalho contínuo de sensibilização realizado ao longo do ano.

“É através da informação e do acolhimento que conseguimos esse “sim”. Toda a equipe do Hospital de Base agradece profundamente aos familiares por esse ato de amor, que tira cinco pessoas da fila e muda vidas para sempre”, destacou.

A OPO Sul reforça seu compromisso com a missão de informar, acolher e conscientizar a população sobre a importância de conversar com a família sobre a doação de órgãos e manifestar esse desejo em vida.

Dizer “sim” à doação é perpetuar a vida. É transformar dor em esperança. É ser lembrado não pelo fim, mas pela generosidade que floresce em novas histórias.