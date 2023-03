Caravana das Ações Afirmativas da UFSB vai ofertar mais cinco vagas para o Conjunto Penal de Itabuna

O Conjunto Penal de Itabuna recebeu, na tarde de quarta-feira (29), a Caravana das Ações Afirmativas, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). O instrumento consiste na ampliação das cotas da instituição para acolher pessoas em privação de liberdade, egressos do sistema prisional e refugiados, entre outros grupos em situação de vulnerabilidade. Dentro desse programa, um novo edital foi aberto, a fim de ofertar outras cinco vagas para a Unidade.

A apresentação da UFSB foi feita pelo pró-reitor Sandro Ferreira e pelo professor Felipe de Paula a diversos reeducandos que já estão matriculados na UFSB, por meio do Sistema Unificado de Seleção Universitária (Sisu). Além desses, também participaram diversos candidatos que alcançaram notas suficientes para concorrer às vagas do Sisu, mas tiveram dificuldades de realizar o cadastro na unidade.

Alguns desses reeducandos se enquadram no novo edital da UFSB, que foi aberto para receber os candidatos que não conseguiram realizar a matrícula no primeiro momento. “Pensando nesses reeducandos, abrimos esse edital, que vai alcançar aqueles que obtiveram notas competitivas, mas não conseguiram a matrícula, por diversos motivos, entre os quais as dificuldades de inscrição no Sisu, devido a problemas com o sistema GOV.BR, que é utilizado pelo MEC”, afirmou o pró-reitor de Ações Afirmativas da UFSB, professor Sandro Ferreira.

O ingresso por meio desse edital também se dará a partir da nota do Enem. Mas, segundo explica o pró-reitor, por ser um edital local, a burocracia será simplificada para o processo de matrícula, já que não vai utilizar, por exemplo, o sistema do GOV.BR. Com a nova oferta, o número de reeducandos na UFSB deve aumentar, saindo dos 23 matriculados atualmente para 28 novos universitários.

Para o diretor do Conjunto Penal de Itabuna, Bernardo Cerqueira Dutra, a Educação tem sido o principal foco da ressocialização na unidade. “Temos mais de 600 reeducandos estudando nas redes estadual e municipal, e agora temos a felicidade de ter dezenas de reeducandos inseridos no ensino superior, inclusive com um desses já concluindo um curso universitário e trabalhando na área”, afirma Bernardo Dutra.