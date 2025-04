Caravana de Educação em Direitos dos Povos de Terreiro da Bahia tem nova edição em Itabuna

A Caravana de Educação em Direitos dos Povos de Terreiro da Bahia será realizada nesta sexta e sábado, 04 e 05 de abril, no Centro de Cultura Adonias Filho, localizado no município de Itabuna – BA. Elaborada pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais – SEPROMI em parceria com a Defensoria Pública da Bahia – DPE-BA, a iniciativa reúne povos de terreiro em uma programação que conta com orientações e subsídios sobre Intolerância e Racismo Religioso.

Com tema Formação e Informação Para Salvar Vidas, em busca de de proporcionar qualificação acerca dos direitos dos Povos de Terreiro, os dois dias do encontro visa o combate ao racismo religioso e a toda forma de discriminação, violência, preconceito e intolerância. Todas as pessoas participantes simultaneamente serão conscientizadas da estrutura da SEPROMI, incluindo o Centro de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, como instrumentos de suporte e proteção.

Com expectativa de ser aplicada em todos os territórios de identidade da Bahia, desde de setembro de 2023 a Caravana já passou por Jequié, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Lauro de Freitas, Ituberá, Castro Alves, Poções, Brumado, Itacaré e Lençóis. “ Promover a igualdade é garantir que todas as pessoas estejam conscientes não só dos seus direitos, mas, sobretudo, dos caminhos e instrumentos que os asseguram. A Caravana cumpre o importante papel de movimentar o respeito à diversidade religiosa, em vista de que as pessoas de terreiro possam praticar suas crenças livremente”, destaca a titular da SEPROMI Ângela Guimarães.

Nesta edição, o evento tem o apoio da Prefeitura de Itabuna, da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania – FICC e do Centro Público de Economia Solidária Litoral Sul – CESOL, que estará realizando uma feira de economia solidária, no segundo dia da programação, de 08 às 18h. A feira disponibilizará espaços de exposição e comercialização de produtos de empreendedores(as), cooperativas, agricultores familiares negros(as).

Além destes parceiros, a Caravana conta com o Conselho Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia – CESPECT, Secretaria da Educação do Estado – SEC, Secretaria da Cultura do Estado – SECULT, Secretaria da Saúde do Estado – SESAB, Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, – Conselho Inter-religioso da Bahia -CONIRB, Koinonia, Ronda Omnira – PM-BA, Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação- COERCID, Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa no Estado da Bahia – DECRIN, Grupo Baobá, entre outros.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

04|04 – SEXTA-FEIRA

19h – Louvação ao sagrado | Som de atabaque e dança

19:30h – Abertura: mesa institucional

20h – Palestra magna Passado, presente e futuro, nós e o Candomblé | Palestrante: Ègbón Tiago Coutinho de Xangô, Omo Orixá do Ilé Iyá Àsé Ìyámase – Terreiro do Gantóis

21h – Atividade Cultural

05|04 – SÁBADO

07h30 – Credenciamento

08h – Louvação ao sagrado

08h|18h – Feira de Economia Solidária

08:30h – Painel 1: Povos de terreiro e o acesso aos direitos

10:30h – Painel 2: Povos de terreiro e a economia solidária: caminhos e perspectivas

12h – Almoço

13h30 – Intervenção cultural

14h – Painel 3: Intolerância e racismo religioso, como denunciar?

15:30h – Painel 4: Os impactos do racismo na educação, na saúde, no meio ambiente e as políticas públicas para os povos de terreiro

17:30h – Encerramento: atividade cultural