Cardiologia: Santa Casa investe em conforto de unidade

Para garantir ainda mais conforto e segurança para os pacientes, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna concluiu a reforma da Unidade Cardio Intensiva (UCI) do Hospital Calixto Midlej Filho. Destinada a pacientes com doenças do coração, a unidade está com novo visual depois de passar por intervenções no telhado e restante da estrutura. Todos os 13 leitos de internação de alta complexidade foram beneficiados com retoques e pintura nas paredes e atualização da manutenção de equipamentos.

A UCI recebe pacientes de origem de afecções clínicas e/ou cirúrgicas cardiovasculares e também aquelas pessoas que necessitam de terapia intensiva. “As intervenções foram feitas para proporcionar ainda mais conforto aos pacientes que buscam os nossos serviços. Esse atendimento sempre foi muito bem feito, mas havia necessidade dessas melhorias. Deixamos o ambiente ainda mais harmonioso”, explica a coordenadora de enfermagem da UCI, Larissa Cavalcante Nunes.

Larissa explica que as intervenções foram pensadas para ajudar no processo de recuperação do paciente. A previsão para a segunda-feira (9) era de internamento de, pelo menos, quatro pacientes. Inaugurada em 2013 e pioneira no interior da Bahia, a UCI é destinada a pacientes cardiopatas de todo o estado, via regulação; emergências e pós-operatório de cirurgias cardiovasculares e angioplastias realizadas pela Santa Casa de Itabuna, além daquelas pessoas com insuficiência cardíaca.