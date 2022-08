Cardiologista do Hospital de Base de Itabuna fala sobre os cuidados com o colesterol

As doenças cardiovasculares são as que mais levam pessoas a óbito no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento dessas doenças, como o colesterol alto.

Para explicar melhor sobre o assunto, conversamos com o médico Lucas Kruschewsky Margotto, cardiologista da UTI do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde (FASI). Confira a entrevista conduzida pela Assessoria de Comunicação do Hospital de Base:

Ascom – O que é o colesterol?

Lucas Margotto – O colesterol é um composto gorduroso essencial para o nosso corpo, já que é utilizado na formação de hormônios sexuais e no desenvolvimento do sistema nervoso central e dos neurônios.

Ascom – Quais são os tipos?

LM – Existem diferentes tipos de colesterol: O HDL é o colesterol “bom”, que ajuda a remover o excesso de colesterol do sangue. O LDL é o colesterol “ruim”, que se prende nas paredes das artérias, formando placas de gordura. Quanto mais elevado o nível do LDL, maior o risco de desenvolver doença cardíaca. O VLDL é o colesterol responsável por transportar os triglicerídeos. Aproximadamente 70% do colesterol é produzido pelo nosso próprio corpo (pelo fígado), enquanto os outros 30% vêm da dieta.

Ascom – Que fatores contribuem para o aumento do colesterol e quais são os riscos para a saúde?

LM – Diversos fatores promovem aumento do colesterol, como obesidade, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, sedentarismo, etc. Quando há excesso de gordura (hipercolesterolemia), placas de gordura se depositam nas paredes das artérias. Quando ocorre nas artérias coronárias, pode ocorrer angina e infarto do miocárdio. Se ocorrer em artéria cerebral, pode causar AVC.

Ascom – De que forma podemos equilibrar o colesterol no organismo?

LM – É recomendável que a dieta seja rica em gordura insaturada e pobre em gordura saturada. Todos os alimentos de origem animal contêm colesterol. Portanto, alimentos vegetais devem ser preferidos

Ascom – Quais são as dicas para evitar doenças cardiovasculares?

LM – Mudanças no estilo de vida (exercícios e dieta saudável) são a primeira linha de defesa contra o colesterol alto. A visita periódica ao médico é de suma importância para evitar e tratar as doenças cardiovasculares.