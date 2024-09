Carinho, emoção e festa marcaram a entrega da Praça do Trabalho Titio Brandão em Itabuna

Foi com muita alegria, emoção e festa que a Banda Marcial Lobos Guerreiros do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Jorge Amado abriu a inauguração da Praça do Trabalho Titio Brandão na manhã desta sexta-feira, dia 20, no Bairro do Pontalzinho.

A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), entrega para a comunidade itabunense mais uma praça requalificada. De acordo com a secretária Sônia Fontes, a Praça do Trabalho Titio Brandão é a 14ª praça pública que a gestão atual municipal devolve para a cidade depois das obras e serviços de reforma.

“Nesta praça a gente mudou todo o desenho urbano e o nivelamento com relação ao entorno. Criamos um novo parquinho para as crianças, um pergolado para que os idosos possam praticar o dominó, uma dama e outros jogos e se entreter. Que a comunidade volte a frequentar a praça e que as crianças brinquem em segurança. Esse é o espaço do povo” declarou Sônia Fontes.

O secretário de Governo, Rosivaldo Pinheiro, ressaltou que o espaço é de encontro e de agregar valores de cidadania e homenagear Titio Brandão. É o reconhecimento ao cidadão e ao comunicador e tudo o que representou para a Itabuna.

“Foi um cidadão de Itabuna que valorizou muito a cultura local, a comunicação radiofônica local e a cidadania plena. Titio Brandão foi um ícone no seu tempo. A Praça do Trabalho, como era historicamente conhecida a mais de 70 anos, passa a ter esse valor agregado através do nome dele”, discursou.

Já o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SECIR), Mauro Ribeiro, enfatizou que a entrega da praça é mais uma conquista para os moradores do Pontalzinho. Ele conta que a atual gestão municipal está sempre preocupada em agregar valor e gerar emprego e renda para a população e a praça é um local de oportunidades, além do entretenimento.

“É um lugar em que as pessoas vêm para gerar oportunidade de emprego e renda. É importante que a gente entenda todo esse contexto para que a gente possa continuar produzindo uma cidade cada vez melhor”, disse.

O secretário enfatizou ainda que Itabuna está entre as 10 cidades da Bahia que mais abrem novas empresas desde janeiro de 2024 de acordo com a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB).

Tomados de muita emoção e de saudades familiares de Titio Brandão participaram da solenidade, tendo destacado a vida e o legado deixado por ele. Titio Brandão começou aos 16 anos na Rádio Cultura em Ilhéus e já fazia distribuição de prêmios à população. Depois, em Itabuna, trabalhou na extinta Rádio Clube de Itabuna, onde também fazia seu trabalho social.

O filho Luiz Henrique Brandão, Tipen Brandão, revelou ainda que seu pai trouxe para shows em Itabuna vários cantores da música popular brasileira como Roberto Carlos, Ângela Maria, Nelson Ned, Waldick Soriano, Cauby Peixoto etc. “Titio Brandão foi um radialista de todas as rádios AM da cidade. Estar aqui para homenageá-lo é uma grande alegria porque é muito bem merecida”, falou.

“Titio Brandão sempre trouxe para Itabuna coisas maravilhosas e era muito admirado por todos. Ele trazia muita alegria para a cidade, principalmente para pessoas mais vulneráveis. Ser lembrado desta forma nos traz muita emoção”, declarou emocionada a cantora Norma de Assis, locutora aposentada e cunhada de Titio Brandão, que fez sucesso no rádio entre as décadas de 1960 e 1980.