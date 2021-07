Carlos Leahy: comércio de Itabuna superou cenário de perdas da pandemia

O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Itabuna, Carlos Leahy, considera que já foi superado o “baque” enfrentado pelo comércio local na primeira fase da pandemia de Covid-19. Em entrevista ao Diário Bahia, ele cita conquistas do setor, avalia a relação com o poder público e responde sobre possível posição dos empresários frente ao ano político que se aproxima.

Daquele cenário de desemprego e lojas fechando, o comércio de Itabuna superou que parte?

Todas as partes foram superadas. Eu tenho dito que, por ser regional, o comércio de Itabuna se recupera mais rápido. Os pontos comerciais que fecharam reabriram ou com a mesma atividade ou com outras atividades. Os empregos que nós perdemos já recuperamos; nós observamos em relação a 2019, já que em 2020 só tivemos o comércio funcionando a partir do mês de julho. Tanto Dia das Mães como Dia dos Namorados e São João, houve um crescimento de quatro a seis por cento em relação a 2019.

Pode-se falar num resgate da economia…

Estamos com nossa economia novamente crescendo, a geração de empregos todos os meses é positiva. Consultando o próprio CAGED [Cadastro Geral de Empregados e Desempregados], você vê que no primeiro semestre todos os meses foi positiva a contratação de mão de obra. Nós estamos comemorando o primeiro semestre que passamos e, com certeza, o segundo será até melhor. Porque, historicamente, o segundo é bem melhor que o primeiro.

Já têm que estimativas do novo Refis (Regulariza Itabuna)?

Nós estamos cobrando junto à Prefeitura e à Emasa essa facilidade para que que possamos pagar as dívidas. Porque foram contraídas dívidas durante todo o período e precisamos desse Refis para ajustar as contas.

Nesse início de gestão, qual a principal bandeira dos nossos lojistas ainda não foi atendida pelo poder público?

Ainda não temos uma bandeira não entendida. O município tem tido boa vontade no sentido de valorizar, como foi agora na decoração de São João. Embora colocada tardia, mas foi uma decoração que fez a diferença; dez dias antes do São João, criou um clima de festa na cidade, de resgate de uma festa tradicional, o comércio vendeu bem… Então, foi bastante representativo. O comércio informal nós também estamos pedindo que haja um ordenamento. Nós tivemos várias reuniões, na próxima semana teremos outras e está andando esse processo. Existe a chegada de novos investimentos que estamos contando com o apoio da prefeitura, temos solicitações de novos empreendedores, eu levo para [o secretário] Ricardo Xavier, ele faz uma visita comigo à empresa, vê o que ela precisa e está recebendo bem, existe a Semana do Empreendedor, que estamos querendo fazer em conjunto, eles estão inaugurando a sala do empreendedor, que vai facilitar muito a instalação de empresas em nossa cidade. Tudo num só lugar, para que o empresário não precise visitar várias secretarias; vai ser uma secretaria para receber os novos empreendedores, os novos investimentos. E aí vai ter a participação da CDL, Associação Comercial, Sindicom, Sebrae, pra que a gente possa trabalhar juntos para acolher esses novos investidores, geradores de emprego e renda para nosso município.

Os comerciantes pretendem abraçar quais pré-candidatos a deputado?

Não temos uma determinação para direcionar um candidato único. Temos que apoiar aqueles que são de Itabuna e realmente têm perfil, boa vontade, ligação com o empresariado, com Itabuna, que tenha responsabilidade e, ao assumir um cargo como esse, realmente ajudar a cidade e a região cacaueira como um todo. Como cidade pólo, Itabuna necessita da região que compre na cidade. Então, temos que apoiar aquele candidato que realmente venha destinar um maior tempo de trabalho para nossa região. Uma pessoa da cidade e que tenha compromisso com a região.