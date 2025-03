Carnaval 2025 valorizará cultura e diversidade em Ilhéus

O Carnaval de Ilhéus 2025 será marcado pela valorização da cultura e da diversidade local. Com apoio aos blocos de rua e uma programação especial de shows, a Prefeitura reforçará a essência da folia ilheense e o verdadeiro significado da maior festa popular do país. Os foliões poderão curtir o carnaval em diversos bairros, com palcos montados em três polos principais: Hernani Sá (Urbis), Olivença e Ponta da Tulha.

Mesmo diante dos desafios financeiros, a Prefeitura manteve o compromisso de preservar a cultura e as tradições da cidade. Após um fim de semana de muita diversão no Pontal, nos dias 22 e 23 de fevereiro, a população agora se prepara para cinco dias de festa, que começam neste sábado (28) e seguem até 4 de março, com um último bloco no dia 8. A programação será diversificada e distribuída nos bairros.

Para garantir uma experiência positiva a moradores e visitantes, o governo municipal oferecerá infraestrutura, segurança e suporte de trânsito para os blocos que integram a festa. Mesmo os blocos independentes, que comunicaram suas atividades previamente, contarão com apoio da guarda de trânsito. O objetivo é proporcionar um ambiente seguro e organizado para todos.

Confira a programação completa:

Sábado, 01/03:

Bloco Maria Fulô – Olivença

Bloco Bonde do Au Au – Olivença

Bloco Nasa – Olivença

Bloco dos Ex Doidos – Nossa Senhora da Vitória

Bloco Muquiranas – Acuípe de Baixo

Bloco Amantes do Samba – Urbis

Bloco dos Brothers – Urbis

Shows a partir das 20h:

Olivença – Balancinho do SL / Nado Costa

Hernani Sá (Urbis) – Sammbe Vip / Luan Costa / Benner Show

Ponta da Tulha – Zouk Mania / Marcos Paulo / Andinho

Domingo, 02/03:

Bloco Folia 44 – Pontal

Bloco Diga Vai – Olivença

Bloco Tupinambá – Olivença

Bloco Agora Goxtei – Viaduto Catalão

Bloco 20Comer – Av. Princesa Isabel

Bloco Junto e Misturado – Praia do Cristo

Bloco Os Coronéis – Outeiro

Bloco Levada da Flor – Urbis

Shows a partir das 20h:

Olivença – Sammbe Vip / Pagofunk

Hernani Sá (Urbis) – Nado Costa / Cris Mel / Marcos Paulo

Ponta da Tulha – Tri Farol / Luan Costa / Balancinho do SL

Segunda-feira, 03/03:

Bloco dos Mascarados – Olivença

Bloco Pula Corno – Olivença

Bloco Curupanga – Urbis

Shows a partir das 20h:

Olivença – Andinho / Marcos Paulo

Hernani Sá (Urbis) – Tri Farol / Balancinho do SL / Zouk Mania

Ponta da Tulha – Via de Acesso / Amanda Andrade / Sammbe Vip

Terça-feira, 04/03:

Carnaval Cultural do Pontal

Bloco Treme Treme – Olivença

Bloco do Ganso – Nelson Costa

Bloco Flor do Karibe – Urbis

Shows a partir das 20h:

Olivença – Zouk Mania / Benner Show

Hernani Sá (Urbis) – Via de Acesso / Selakuatro / Andinho

Ponta da Tulha – Tiago Magalhães / Luan Costa / Pagofunk

Sexta-feira, 08/03:

Bloco Pipoca – Residencial Sol e Mar II