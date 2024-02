Carnaval conta com postos de atendimento às vítimas de racismo

Durante o Carnaval de Salvador, quatro postos de atendimento às vítimas de racismo estão em pleno funcionamento. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), com o objetivo de registrar os casos, oferecer acolhimento e fornecer orientações essenciais aos foliões que tenham sido afetados por crimes dessa natureza.

O serviço está disponível até a próxima terça-feira (13), das 10h às 22h, em pontos fixos no Circuito Osmar (Campo Grande) e no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no Plantão Integrado, localizado na sede do Procon na Avenida Carlos Gomes, e na unidade móvel do Centro de Referência Nelson Mandela (CRNM), situado na Praça Municipal, no Centro Histórico. Em todos esses locais, profissionais das áreas de serviço social, direito e psicologia estão à disposição para receber e encaminhar denúncias de violações raciais, além de oferecer informações e assistência às vítimas de discriminação racial

“O Carnaval precisa celebrar não apenas nossa cultura, mas também reafirmar nossos valores de igualdade e justiça social. Todas as pessoas devem se sentir bem-vindas e respeitadas, por isso toda a Rede de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa da Bahia está mobilizada”, acrescenta a titular da Sepromi, Ângela Guimarães.

As ocorrências podem ser registradas também por meio dos telefones do CRNM – (71) 3117-7448 – e da Ouvidoria Geral do Estado, 0800-2840011. (Fonte: Ascom/Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais – www.sepromi.ba.gov.br )