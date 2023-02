Carnaval é gatilho para apoio ao turismo no interior da Bahia

O lançamento do Carnaval do Interior, no último sábado (04), em Itacaré, comunga com o projeto de interiorização do turismo na Bahia. Esse foi um dos assuntos abordados pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante entrevista coletiva.

“O interior da Bahia tem um turismo forte, essa região é uma delas, Chapada [Diamantina], temos um turismo muito praticado na Bahia, que vamos apoiar, que é o religioso. Temos Milagres, Bom Jesus da Lapa, grandes festas que merece a gente anunciar. Então, temos muito a explorar no Turismo do interior. É claro que vamos investir na estrutura de estradas, água, hospitais, segurança pública, de aeroportos, aeródromos”, adiantou.

Ele ressaltou a importância da divulgação, nos mais diferentes canais de comunicação, e sobre a teia movimentada em torno do Carnaval. “Em cada canto deste estado existe a criatividade dos grupos. Claro que é uma oportunidade de se fazer negócios, gerar renda, gerar emprego, a economia se dinamiza, as pessoas consomem. Então, oportunidade tanto para a economia como para divulgar o potencial cultural que nós temos”, acrescentou.

“Maior orçamento”

O vice-governador Geraldo Júnior, coordenador do Carnaval no interior e folião convicto, disse que o critério para escolha dos 60 municípios apoiados é a relação histórica dessas cidades com a festa, bem como a força de realizar e executar. Ele vê o evento como um elo para desenvolver a economia.

“Vamos fazer um Carnaval em cada esquina, homenageando nosso Moraes Moreira, aquele que foi o primeiro cantor de trio elétrico. São mais de 60 municípios que recebem apoio na infraestrutura, na segurança pública, na saúde, nas atrações. Em nenhum momento da história, teve tanta proximidade entre o Carnaval de Salvador e o do interior”.

Já o Secretário de Turismo, Maurício Bacelar, falou dos investimentos nas 13 regiões turísticas do estado. “Nós temos usado um slogan: ‘A Bahia está pronta para lhe receber; nós nos preparamos para esse novo momento que o turismo vive. A Bahia tem uma vocação natural; aqui são desenvolvidas mais de 52 atividades, por conta dessa diversidade de clima, de geografia. O governo trabalhou a nível nacional e internacional para promover o destino Bahia”.

O secretário de Cultura, Bruno Monteiro, citou o processo de retomada do setor, após “um apagão de quatro anos. “Aqui na Bahia, temos um orçamento que é o maior da história da Secretaria de Cultura, com reforço da Lei Paulo Gustavo (…) É um momento de retomada, com investimento para apoio ao setor cultural como um todo”.

Por sua vez, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anísio, falou da alegria de ver o Carnaval do Interior lançado na cidade e o quão apropriado é este momento para curtir a folia. “São dois anos sem Carnaval; a pandemia deixou todo mundo em casa. Todo mundo está com a energia guardada, querendo extravasar”, vibrou, comemorando o show de Daniela Mercury para balançar o chão da Praça São Miguel.