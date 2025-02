Carnaval no Shopping Jequitibá terá Folia Pet, Bailinho Kids e Lavagem da Escadaria

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, preparou uma programação especial para fevereiro, mês que celebra o Carnaval, a maior festa popular do Brasil. A programação começa neste domingo, dia 9, a partir das 16 horas, no piso superior, com a Folia Pet, que terá com brincadeiras, concurso de melhor fantasia para cães e gatos e a participação da turma de Kathynho Karvalho e da Clínica Vetprev.

Para o público infantojuvenil, já estão abertas as vendas de abadás para o Bailinho Kids Jequitibá, que acontece no domingo, dia 16, às 15 horas, no estacionamento principal do shopping. O 1º lote do abadá custa R$ 60, incluindo pulseira para acompanhante, kit folia, numa festa que terá músicas carnavalescas, animação com Pirulito e Paçoca, além de muita diversão.

Encerrando a Festa de Carnaval do Shopping Jequitibá, no dia 20 (quinta-feira), às 16 horas, acontece a tradicional Lavagem da Escadaria, com grupo de percussão, seguido de um show especial da dupla Lílian e Alex, trazendo uma seleção musical cheia de energia para os amantes da folia. A Levada de Carnaval do Jequitibá promete animar foliões de todas as idade.