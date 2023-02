Carnaval no sul da Bahia também é “oitava maravilha”

Aqueles que contam as horas para cair na folia têm um conjunto de opções irresistíveis no sul da Bahia. Por aqui as belezas naturais são um atrativo à parte, mas também rola festa naquele clima pra baladeiro nenhum botar defeito, hein? Parafraseando um dos nossos “hinos”, Carnaval no sul da Bahia também pode ser “oitava maravilha”.

O Carnaval em Itacaré tem festa de 18 a 21 de fevereiro, sob o tema Alegria & Sustentabilidade. É para conscientizar o folião que aquele paraíso ali é para ser cuidado. Pra pular atrás do trio e/ou cair na sofrência tem Kevi Jonny, Quinteto S.A., Pablo, Naiara Azevedo, Murilo Huff, Katrina, Sinho Ferrary, Cris Mel, Mambolada e Júnior Santê.

As atrações da casa completam a grade da festa, que conta com o apoio do governo estadual. Tem show de Marcelinho do Samba, Bruta Raça, Amassa, Zalela e Kasa 8 e Mussutaíba.

Ilhéus

Quem deseja curtir a folia da “Terra da Gabriela” tem a chance de aproveitar o clima dos antigos carnavais, com blocos na rua. Já na sexta-feira (17), tem o Bloco Zé Pereira com concentração no Bar do Jorginho às 20 horas.

Chegando o domingo (19), o Bloco Parado na Praça estará na Praça São João Batista, no Pontal, a partir das 12 horas, para aquecer a folia. Não acabou, hein? No dia 20, segunda-feira, é a vez do Bloco Seca Copo, a partir das 19 horas. Encerrando a temporada, dia 21 tem o Grito de Carnaval no Bar do Jorginho, por volta de 17 horas.

Se ligue na agenda mais detalhada: 17 a 21/02 – Carnaval do Pontal (Zé Pereira; Seca Copo; Parado na Praça; Carnaval na Cidade e Grito de Carnaval);

18/02 – Bloco Nossa Senhora da Vitória;

18 a 20/02 – Carnaval do Malhado (Litorânea Norte);

18 a 21/02 – Carnaval Hernani Sá e Folia e Alegria;

19/02 – Bloco Bob Esponja (Conquista);

19/02 – 20 Comer, às 15h (Avenida Princesa Isabel);

19/02 – Bloco Os Caretas (Praça do Cacau/Avenida Soares Lopes);

19/02 – Bloco Agora Goxtei (Viaduto/Avenida Soares Lopes;

20/02 – Carnaval da Ponta da Tulha;

20/02 – Bloco Pula Corno e as Santinhas (Morada do Porto);

21/02 – Chapéu de Couro, às 15h (Nelson Costa)

Maraú

A boa e velha passadinha nas lindezas da Península de Maraú também é uma boa pedida no Carnaval, com opções de 17 a 23 de fevereiro. Pode pegar uma curtição na praia de Saquaíra, com o Saqua Folia 2023, entre os dias 18 e 20.

Fica pertinho de Barra Grande, um dos destinos preferidos dos turistas – anônimos e famosos. Por lá também tem folia.

Canavieiras

Uma opção que também mistura agito e beleza é o Carnaval + Humano, em Canavieiras. Na terra do caranguejo, a folia rola de 18 a 21 de fevereiro. Entre as atrações, O Tubarão, É o Índio, Toma Swingão, Axé Pop, Sinho Ferrary e Gero Lima.