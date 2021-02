Uma carreta caiu num despenhadeiro na manhã desta terça-feira, 23, na BR-101, em Itabuna. O motorista, único ocupante do veículo, nada sofreu. Ele disse que faltou freio e por isso a solução foi fazer uma manobra arriscada para evitar maiores consequências. O acidente ocorreu nas proximidades do antigo Motel Carinhoso e do bairro Santa Clara.