Carreta cheia de leite tomba na BR-330; carga ia para Itororó

Na manhã desta quarta-feira (4), uma carreta carregada de leite tombou na BR-330, próxima à Frigor Sul, no território do município de Ubatã. As primeiras informações dão conta de que o motorista perdeu o controle do veículo quando tentava ultrapassar outra carreta. Ele viajava sozinho e não sofreu ferimentos.

Em função do acidente, parte da pista ficou interditada. O tanque da carreta sofreu danos e, por isso, baldes foram colocados para evitar a perda de leite. De acordo com o condutor, cuja identidade não foi divulgada, a carga seria levada para Itororó.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência e organizar o tráfego no local. Não foi informado quantos litros de leite eram transportados. (Texto: Redação com informações do site Ubatã Notícias)