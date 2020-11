Carro pega fogo em pleno Centro de Itabuna

Quem passou pela avenida Aziz Maron, no Centro de Itabuna, tomou um susto neste intervalo de almoço: um automóvel Fiat Tipo pegou fogo enquanto trafegava pela via. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e o trânsito interrompido durante o trabalho para debelar as chamas.

Enquanto isso, os condutores eram orientados a seguir pela avenida Mário Padre. O Sargento Ferreira, do Corpo de Bombeiros, disse que vão aguardar a perícia para saber a causa do incidente e a equipe deverá continuar no local, para agir em caso de novo incêndio. O veículo em seguida ficou de ser recolhido pela equipe da Sesttran (Secretaria de Transporte e Trânsito).

Havia duas pessoas (padrinho e afilhado) dentro do automóvel no momento do incêndio. O motorista, ainda abalado, disse aos Bombeiros que sentiu o cheiro de gasolina partindo do motor, as chamas surgiram rapidamente e só deu tempo de saírem, para evitar danos maiores. Afora o susto, não sofreram ferimentos. (Texto: Redação com informações da TV Cabrália)