Carta a Maria Flor

Minha filha,

22 de maio de 2022 foi o dia mais intenso, transformador, insano, marcante e profundo da minha vida! Foi o dia que você chegou trazendo a mais extraordinária experiência, rebuliçando, transformando e renovando a minha existência.

Eu sempre soube que você viria. Eu sempre soube que eu seria mãe de uma menina chamada Maria Flor. Não me pergunte o porquê, como ou de que forma eu sabia; eu apenas sabia… meu coração e minha alma sabiam.

Você chegou em meio a muitas dúvidas, mudanças, medos, inseguranças e um monte de coisa misturada; mas uma coisa eu te garanto, minha Flor, você sempre foi escolhida e muito amada. Uma linda flor que teve sua semente plantada no solo fértil que é o coração de toda a sua família e que cresceu, germinou e floresceu, trazendo luz para as nossas vidas.

O mundo anda meio estranho, eu sei. Parece que o que a gente sente não tem valor, parece que demonstrar afeto é ser emocionado demais, parece que as pessoas fogem da felicidade e se sabotam, parece que amar virou fraqueza. Mas eu te digo, minha filha, amar nunca será fraqueza! Amar é força, é coragem, é entrega, é abrir o peito e se permitir, apesar dos medos. Amar é verbo transitivo, precisa de complemento para fazer sentido; é ação, é movimento, é nutrição. E eu amo você! Muito! Um amor que eu nem imaginava que poderia ser tão forte.

E, por falar em força, você também me mostrou uma força descomunal que habita em mim. Uma força que me fez enfrentar medos, sombras, faltas, lacunas que ainda existiam aqui dentro. E eu fui, eu fui por você!

Mas eu jamais te cobrarei isso, minha Flor. O maior legado que eu posso deixar para você é te libertar de mim.

Eu te liberto, minha filha! Te liberto das minhas expectativas, das minhas projeções, das minhas frustrações, dos meus vazios, das minhas sombras; eles são meus e ficam comigo. Siga com o que é seu. Eu desejo que você voe! Eu desejo que você encontre o seu caminho, siga os seus sonhos, seja você!

Você é, sempre foi e sempre será amada por quem é, lembre disso: não precisa provar seu valor pra ninguém, não precisa ser uma “boa menina” que busca agradar os outros em detrimento da sua vontade e felicidade; não precisa ser bem vista, deixe que as pessoas se surpreendam com você, viva! Viva livre!

Eu confio nos valores que deixarei a você, os que foram passados para mim com o acréscimo do melhoramento, da leveza, do autoconhecimento. Eu estou e estarei sempre aqui, Maria Flor, fazendo o que estiver ao meu alcance – e ainda mais um pouco – para te dar a base necessária, o alicerce, o porto, a segurança, a fé, a esperança, o amor para que você encontre e viva o seu propósito, para que você escreva a sua história a próprio punho, com personalidade e autonomia.

Um passarinho quando pousa em um galho não teme que o galho se quebre porque ele confia em suas asas e na sua capacidade de voar. Que você acredite nas suas asas e na sua capacidade de voar, minha pequena.

Eu sei que eu estarei com você a cada batida de asa, sendo carregada em seu coração, impulsionando e te dando força, te abençoando e benzendo com meu amor e minhas orações.

Esse é o meu papel, o mais importante da minha vida.

Com todo amor do mundo,

Sua mãe.

* Psicanalista, especialista em Marketing

Instagram: @maribenedito