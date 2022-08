Casa de Cultura tem oficina gratuita de teatro na programação de agosto

A Casa de Cultura Jonas&Pilar, situada em Buerarema, divulga sua programação de agosto. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. A realização é do Instituto Macuco Jequitibá e apoio institucional da Prefeitura.

Segue Programação Completa

📍 Dias 6, 13, 20 e 27 de agosto

Oficina de Teatro: O Fazer Teatral

Das 14h às 18h

Gratuito

Inscrições abertas até dia 15 de agosto pelo link (https://forms.gle/PgwMjwkkcKnZVee78)

📍 Dias 19, 20 e 21 de agosto

Performance: “O que cala a sua voz”

Guilda Cacilda

Às 19h

Ingressos: R$ 20, meia R$ 10

📍 Segunda a Sexta-feira

Sala de Leitura Antônio Lopes

com leitura e empréstimo de livros

Das 8h às 12h

Gratuito

📍 Terças e Quintas

Aulas de Capoeira para Crianças

das 14h às 15h30

Vagas e valores a consultar

📍 Terças e Sextas

Dança de Salão: FORRÓ

com Aldenor Garcia

sempre às 18h

Gratuito

📍 Quartas

Aula de Balé para Crianças, Ritielle Lustosa

das 9h às 10h30

das 14h às 15h30

das 17h às 18h

Vagas e valores a consultar