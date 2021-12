Casa do Vovô promove feira de artesanato nesta quinta-feira

O Centro de Convivência do Idoso Hilton Alves de Medeiros, Casa do Vovô, promove nesta quinta-feira (9), uma feira de artesanato. O evento vai das 9 horas às 15 horas, na Rua da Inglaterra, 491, no bairro São Judas Tadeu, em Itabuna. As peças comercializadas na feira são produzidas pelos idosos atendidos pelo centro de convivência e por voluntários, além de doações, segundo Arlete Medeiros, uma das coordenadoras do projeto.

“É um momento de mostrarmos para a sociedade a arte desenvolvida por nossos idosos”, salientou Tânia Meneses que também atua na coordenação. O espaço é mantido pela Igreja Batista Teosópolis de Itabuna e por doações de voluntários.

Recentemente, o Centro celebrou 10 anos de fundação, quando foi reformado e ganhou novos equipamentos e um novo nome, Hilton Alves de Medeiros. É uma homenagem ao homem que liderava o Projeto, junto com sua esposa, Arlete Medeiros.

“Esperamos a participação da comunidade no evento. Todas as recomendações sanitárias serão aplicadas. Será um momento muito importante para aqueles que são atendidos no centro”, disse o pastor Geraldo Meireles, titular da Teosópolis. “Recentemente, o coral se apresentou na igreja em um evento memorável”, ressaltou o pastor.

No Centro de Convivência são oferecidos cursos de artesanato, corte e costura e aperfeiçoamento musical por meio do canto coral, além de atividades lúdicas. Oferece ainda palestras nas áreas de enfermagem e nutrição.

“Esse é um projeto que promove dignidade, sentimento de pertencimento, sentido e utilidade aos idosos que precisam compartilhar as experiências vividas. São momentos abençoadores de convívio”, afirma o pastor Geraldo Meireles.