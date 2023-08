Casa Do Vovô promove Feira de Artesanato nesta terça

O Centro de Convivência Hilton Alves de Medeiros, conhecido como Casa do Vovô, promove nesta terça-feira (8), das 9 às 17 horas, uma feira de artesanato em sua sede. A instituição que é mantida pela Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, fica na Rua Inglaterra,491 no bairro São Judas Tadeu, em Itabuna

Serão expostos e vendidos produtos confeccionados pelas pessoas atendidas pela instituição. Atualmente são 22 idosos atendidos no espaço, onde são oferecidos cursos de artesanato, corte e costura e aperfeiçoamento musical através do canto coral e atendimento espiritual através do ensino Bíblico, além de atividades lúdicas.

“Estamos sempre valorizando a cultura e a arte. Convidamos toda a comunidade a participar da nossa feira”, disse Arlete Medeiros, coordenadora do espaço. A Casa do Vovô conta com psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, técnico de enfermagem e nutricionista. Muitos desses profissionais são voluntários do projeto.