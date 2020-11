Casal da namorados entre as quatro pessoas que morreram na BR-101

Ana Beatriz de Carvalho, 24 anos, e Luis Neto, 25, estavam no HB20, que bateu de frente com outro carro da hyunday, um Tucson, hoje, 17, na BR-101. Os jovens eram namorados e moravam em Itabuna, onde serão sepultados nesta quarta-feira, 18.

Além de Ana e Luís, o acidente provocou a morte de outras duas pessoas: Doralice Maria de Jesus, de 99 anos, e sua filha Maria da Conceição, 57 anos, que viajavam no Tucson. Elas serão sepultados em Itajuípe, cidade vizinha.

Ainda no Tucson estavam Valdir Carlos de Jesus, 57 anos, e Carlos da Silva Santos, que também ficaram feridos, mas escaparam com vida do acidente, que ocorreu entre Itabuna e o trevo de Itajuípe.