Casarão Cola Na Manu começa segunda temporada de Quintanejas

O Casarão Cola Na Manu, localizado na avenida JS Pinheiro, em Itabuna, dá início amanhã (24) à segunda fase de Quintanejas. “Nossa primeira temporada foi um sucesso, de casa cheia em todas elas. Após duas semanas sem as nossas quintas, estamos de volta”, disse Manu Berbert, proprietária da casa.

Já passaram no palco da Quintaneja nomes como Sinho Ferrary, Kocó do Lordão, Cris Mel, dentre outros. Desta vez, marcam presença Gabriel K e Henrique, parte da turma que vem fazendo história no Casarão.

Para a segunda temporada de Quintanejas, aposta Manu, a expectativa é de casa cheia novamente, com abertura dos portões às 22 horas e mulher com entrada free até 23 horas. Mais informações no Instagram da casa, @casaraocolanamanu