Casarão Cola Na Manu recebe Sinho Ferrary e Gabriel K

O Casarão Cola Na Manu se prepara para as temporadas de Quintanejas. No dia 10, quem dá o start ao projeto, que vem cheio de novidades, é o cantor Gabriel K. “Estou muito animado e com certeza as nossas quintas-feiras jamais serão as mesmas”, disse ele.

“Abriremos a temporada com a participação de Sinho Ferrary, que vai deixar a noite ainda melhor e mais animada. Além disso, outras novidades serão anunciadas”, disse Manu Berbert.

O Casarão Cola Na Manu fica na avenida J.S. Pinheiro, 2120, ao lado do Sest-Senat. A programação pode ser acompanhada através da página oficial do Instagram, @casaraocolanamanu