Casos ativos da Covid-19 caem há 4 semanas em Itabuna, aponta boletim da Uesc

Há quatro semanas, o Boletim Informativo Epidemiológico Macrorregião Sul de Saúde produzido pela Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) tem apontado queda dos casos ativos e dos óbitos relativos à Covid-19 em Itabuna. Os dados levantados, a partir de fontes oficiais, avaliam o cenário regional da pandemia da Covid-19.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, reforça que a mais recente publicação do Boletim, na quarta-feira (4), mostra clara tendência de queda do número de novos registros por dia. Atualmente, em 57,3%, o que representa 170 casos ativos e um total de 33.608, de acordo com gráfico produzido com base em dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). Na média dos últimos sete dias em referência aos óbitos, houve queda de 62,5%.

“Essa tendência decrescente vem sendo registrada nas últimas quatro semanas. Semana passada, o decréscimo em relação aos sete dias anteriores foi de 78,3%, o que mostra que estamos chegando num nível mais confortável da infecção”, afirma a secretária.

Ela diz ainda que Itabuna está num patamar bem abaixo dos altos índices que vivemos em maio. “Isso nos deixa mais tranquilos, mas é óbvio que não podemos relaxar com as medidas preventivas, como o uso de máscara facial e a higienização das mãos”, afirma Lívia.