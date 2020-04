Casos de coronavírus triplicam em Ilhéus e Itabuna em uma semana

Os casos confirmados de Covid-19 em Ilhéus e Itabuna, no sul da Bahia, triplicaram em uma semana. No dia 5 de abril, os municípios registravam 19 casos da doença. No boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesab), no domingo (12), 60 casos foram registrados nas duas cidades, sendo 39 em Ilhéus e 21 em Itabuna. Em seguida, Ilhéus chegou a 45 e a Itabuna, a 28 (sendo um de município vizinho).

O número de infectados com o novo coronavírus tem crescido de forma alarmante em toda a região, que possui as cidades com maior número de casos na Bahia, atrás apenas de Salvador e Feira de Santana. Outros pontos de foco no sul da Bahia são Ipiaú e Uruçuca, com 12 casos cada, e Porto Seguro, com 11 casos. E a cada dia, apareçam novas cidades na lita, como Canavieiras (1), Itapé (1) e Aurelino Leal (1).

“Fique em casa!”

O secretário Fábio Vilas-Boas (Sesab) fez um apelo para que as pessoas permaneçam em casa a fim de evitar que a situação se agrave. “A velocidade de crescimento na região vem sendo extremamente acelerada e precisamos de um esforço ainda maior da população, já que tem havido um relaxamento. É um desafio permanecer tanto tempo em casa, mas é preciso evitar ao máximo o contato entre as pessoas. Caso haja necessidade de sair de casa, as pessoas devem usar máscaras e observar o distanciamento em locais como lotéricas, agências bancárias, farmácias, supermercados. A máscara é fundamental para reduzir os riscos de contaminação”.

Ainda de acordo com o boletim, até o momento, foram confirmados 22 óbitos no estado, sendo 11 no município de Salvador, um em Vitória da Conquista, um no município de Utinga, um no município de Itapetinga, um no município de Lauro de Freitas, um no município de Adustina, um no município de Araci, e quatro na região sul: um no município de Itagibá, um no município de Uruçuca, um no município de Ilhéus, um no município de Gongogi.

Propagação

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o isolamento social como ferramenta de combate ao crescimento no número de infectados. De acordo com pesquisadores das universidades estaduais de Feira de Santana (Uefs), de Santa Cruz (Uesc) e da Universidade Federal da Bahia (Ufba), através de uma ferramenta que monitora o crescimento da propagação do Covid-19 e faz projeções baseadas em diferentes cenários, a região terá um aumento considerável nos próximos 10 dias. Caso a população respeite o isolamento social, Ilhéus deve chegar em 107 pacientes confirmados com a doença, Itabuna (74), Porto Seguro (41), Ipiaú (25), Uruçuca (33) e Vitória da Conquista (52).

A plataforma aponta que caso o afastamento entre as pessoas não seja mantido, o crescimento no número de infectados será muito mais acelerado. Ilhéus terá 898 casos nos próximos dez dias, sendo seguida de Itabuna (603), Porto Seguro (507), Ipiaú (290), Uruçuca (481), Vitória da Conquista (209), e Santa Cruz Cabrália (200).

Combate

O governo do Estado ampliou rede hospitalar na capital e interior para atendimento aos casos de coronavírus. Em Ilhéus, o Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC) adotou todas as medidas técnicas orientadas para o enfrentamento do Covid-19, desde o início da pandemia da doença no Brasil. A unidade hospitalar aplicou procedimentos e protocolos, seguindo estritamente as orientações do Ministério da Saúde, a Sesab e a OMS. A Secretaria ampliou o número de leitos de UTI contratados na unidade e também no Hospital de Ilhéus. Um centro de triagem será aberto no Centro de Convenções.

Em Itabuna, segundo a assessoria de comunicação do governo estadual, a triagem será feita na UPA municipal e os leitos para o recebimento de pacientes se encontram no Hospital Calixto Medley Filho. Em Camacã, o Hospital Amec foi reaberto e servirá como centro de triagem e para o atendimento para pessoas infectadas pelo coronavírus não só para a cidade, mas para toda a região. Em Porto Seguro, o Hospital Luís Eduardo Magalhães está preparado para receber pacientes com o vírus em estado avançado. Em todas as cidades citadas, incluindo Eunápolis, Itamaraju e Teixeira de Freitas haverá aberturas de novos centros de triagem para a população.