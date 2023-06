Casos de dengue diminuem, mas população deve continuar a eliminar focos e o combate ao mosquito

O número de casos de dengue diminuiu nos últimos dias em Itabuna, embora os focos de larvas ainda continuem preocupando as autoridades sanitárias do município. Os bairros São Caetano e Jardim Primavera são os que ainda apresentam maior número de casos, segundo confirmou a coordenação do Programa de Combate às Endemias do Departamento de Vigilância em Saúde.

Por isso, a chefe do Programa, Lucimar Santos Ribeiro, reforça a importância de a população se manter vigilante e participativa em relação aos cuidados necessários, como manter o ambiente sempre limpo para impedir a proliferação do mosquito causador da dengue, chikungunya e zika vírus.

“É fundamental que os moradores dos bairros e áreas centrais da cidade façam sua parte para que as arboviroses sejam controladas na cidade”, apela a coordenadora, que destaca o esforço diário dos 170 agentes de combate às endemias no trabalho de combate ao Aedes aegypti e na prevenção de novos focos de larvas, além da orientação no sentido de ensinar como evitar novos focos.

“Com ações simples como manter tampados caixas, baldes ou qualquer outro vasilhame que possa acumular água, acondicionar o lixo em sacos plásticos, manter a lixeira sempre bem fechada, guardar garrafas de vidro ou de plástico com a boca para baixo”, ensina a coordenadora.

Entre as principais ações desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância em Saúde estão o controle por meio de visitas domiciliares pelas equipes de endemias, o recolhimento de pneus usados em borracharias, oficinas e áreas públicas e a pulverização com bomba costal e uso de inseticida nos fins de tardes, principalmente nas em áreas onde há registro de casos das arboviroses .

Para concluir, Lucimar Ribeiro lembra que a dengue é uma doença perigosa, principalmente a hemorrágica, que pode levar a pessoa à morte. “Por isso, é importante que se denuncie possíveis focos de larvas ou casos de dengue em qualquer parte da cidade pelo Disque-Dengue 3612-8324”.