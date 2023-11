Catadores de Ilhéus participam de capacitação para coleta seletiva e reciclagem

Está sendo realizado em Ilhéus o I Seminário de Formação e Capacitação dos catadores e catadoras de materiais recicláveis da Cooperativa dos Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis Consciência Limpa – COOLIMPA e Associação Itariri. Promovido pela Prefeitura de Ilhéus, Ministério Público, Defensoria Pública e Ministério Público do Trabalho com o apoio da CVR Costa do Cacau, o evento que acontece no Hotel Barravento, conta com a presença do palestrante George Euzébio, especialista em Gestão Ambiental, tem o objetivo de promover o cooperativismo, a coleta seletiva e a política nacional de gestão de resíduos.

Com a capacitação, os catadores estão sendo incentivados a se tornarem agentes transformadores em prol do meio ambiente, além de garantir um trabalho digno e com segurança, que gera emprego e renda para as famílias.

Durante os três dias da capacitação George Euzébio relata sua experiência em Gestão Ambiental e compartilha técnicas que podem auxiliar os catadores a aperfeiçoar suas atividades. Com uma abordagem prática e dinâmica, ensina ferramentas para o desenvolvimento sustentável das cooperativas de catadores de Ilhéus.

A união dessas instituições demonstra o compromisso conjunto em promover a formação e capacitação dos catadores de materiais recicláveis, visando a melhoria de suas condições de trabalho e a preservação do meio ambiente.

INCLUSÃO E SUSTENTABILIDADE

O Gerente Administrativo da CVR, Maurício Sena, destacou que “a empresa acredita que a capacitação dos catadores de materiais recicláveis é essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Estamos orgulhosos de apoiar esse seminário e contribuir para a formação desses profissionais, que realizam um papel importante na preservação do meio ambiente”, disse.

O consultor técnico André Dantas, especialista em gestão de resíduos e em projetos de reciclagem, ressalta que “estamos fortalecendo não apenas a comunidade de catadores de Ilhéus, mas também contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável”.