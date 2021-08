Catadores de recicláveis do antigo lixão recebem certificados em Itabuna

Com uma cerimônia na AABB de Itabuna, os 160 166 catadores de recicláveis que viviam da coleta de materiais no antigo lixão receberam certificados. O encerramento do 1º Seminário de Capacitação e Formação dos Catadores de Materiais Recicláveis contou com a presença do prefeito Augusto Castro (PSD) e a primeira-dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andréa Castro.

“Estamos vivendo um momento diferenciado em nossa cidade. Itabuna tomou a decisão mais acertada ao dar dignidade e condições de trabalho para essas famílias que há décadas trabalhavam de forma desumana. O nosso governo tem responsabilidade não só com a causa ambiental, mas também com o social”, destacou o prefeito.

A capacitação durou cinco dias, tendo como objetivo preparar os catadores para que possam gerir o próprio negócio por meio da Associação Itabuna Recicla para Viver Melhor. O evento foi promovido pelas secretarias municipais de Planejamento, de Promoção Social e Combate à Pobreza, de Infraestrutura e Urbanismo e de Governo, contando com a participação da Biosanear e da CVR Costa do Cacau. O trabalho envolveu equipe multidisciplinar e o consultor André Dantas.

Geração de oportunidades

A secretária Andréa Castro lembrou que é responsabilidade da Administração municipal oferecer não só a capacitação, mas acesso aos programas assistenciais e oportunidade de inserção dos catadores ao mercado de trabalho.

“Estas pessoas estão vivendo um momento diferente em sua trajetória. Estamos cuidando delas desde o começo, quando o lixão foi desativado. Agora na fase de capacitação, favorecemos a dignidade dessas pessoas a quem continuaremos dando toda assistência”, disse.

A secretária de Planejamento, Sônia Fontes, considera que hoje esses trabalhadores recebem o certificado de ‘mudança de vida’. “A partir de agora estão prontos para iniciar suas atividades de forma profissional, com segurança e o mais importante, com dignidade”, comentou

O secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr, ressaltou seu compromisso com o Projeto Recicla Itabuna. “A minha maior obra na cidade está sendo tirar essas famílias da condição de insalubridade em que se encontravam. Agora estão na fase de transição de um trabalho informal para um processo de inclusão socioprodutiva”, ressaltou.

Auxílio financeiro

O gerente Administrativo e Comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Sena, destacou a importância da parceria com o município de Itabuna. Ele cita que, dentre as ações realizadas, está a disponibilização de auxílio financeiro para os catadores, equipamentos para a separação dos materiais recicláveis e a distribuição de ecopontos para a coleta seletiva.

Já o presidente da Associação Itabuna Recicla para Viver Melhor, Emerson Ferreira Santos, se disse muito satisfeito com essa nova fase profissional. “Recebemos muitas informações importantes durante os cinco dias de curso que levaremos para o nosso dia a dia de trabalho”.

Já Ricardo Ferreira dos Santos, 1º Secretário, não escondeu a alegria desta nova fase. “Por falta de informação, pensávamos que estávamos trabalhando da forma correta. Mas hoje, a partir dos conhecimentos adquiridos neste seminário, estamos tendo a oportunidade de trabalhar de uma nova forma, unidos”, comentou Ricardo dos Santos.