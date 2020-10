Catadores de recicláveis têm capacitação em mais um projeto

O Pró-Catador Rede Sul será executado em Itabuna e outros seis municípios da região Sul da Bahia. O projeto prevê capacitações para catadores de materiais recicláveis fornecendo-lhes apoio teórico técnico – tanto àqueles organizados quanto aos não organizados. Com a chancela da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia (Setre), a ação tem apoio da Associação Beneficente Josué de Castro e do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul.

Uma equipe multiprofissional de biólogos, assistente social, educador físico e técnicos de ensino médio integra o projeto, que será realizado nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro. Os recursos para a execução do Pró-Catador Rede Sul são do Ministério da Cidadania e da Setre.

Tripé da sustentabilidade

Será feito um trabalho de acompanhamento e auxílio para valorização dos profissionais que atuam com resíduos recicláveis – monitoramento fundamental para o tripé da sustentabilidade, que considera o caráter social, econômico e ambiental. O acompanhamento é semelhante ao já desenvolvido pelo Cesol Litoral Sul, que já atende a associados da região gerando renda e condições dignas de trabalho.

Ao longo da execução – que vai até dezembro de 2020 – serão realizadas formações, capacitações com profissionais, distribuição de kits de apoio, de EPIs (calça e camisa de brim, bota, luvas, máscaras com filtros, bonés e Big bags ) para catadores dos municípios envolvidos no projeto. Além disso, haverá também transferência de maquinários para cidades com cooperativas consolidadas.

Para o coordenador do Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, a ação leva dignidade aos profissionais que são tão essenciais na sociedade. “São pessoas que muitas vezes são marginalizadas pela sociedade, mas que desenvolvem um trabalho importantíssimo, sobretudo nos tempos atuais em que nos preocupamos tanto com sustentabilidade e com o meio ambiente. O Pró-Catador Rede Sul vai levar a essas pessoas informações e conhecimento que, sem dúvida alguma, agregarão para o trabalho e para a vida destes cidadãos – além de equipamentos, fardamento e inclusão social”, conclui.

Reuniões em Porto Seguro

Na última sexta (23), foi realizada a primeira visita ao aterro sanitário de Porto Seguro, onde estiveram reunidos associados da Cooperativa de Trabalho de Catadores de Porto Seguro (Cooperaporto). Houve também um encontro com o secretário de Trânsito e Serviços Públicos, Fabio Costa e Silva, e o presidente da Cooperaporto, Marcos Silva Nunes. As ações de articulação contaram com a presença de Thiago Fernandes. Nos próximos dias, outros técnicos do projeto seguem acompanhando os grupos de catadores nos sete municípios do território. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)