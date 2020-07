Catedral reabre as portas em Itabuna depois de quarto meses

Com a “Missa da Misericórdia”, a Catedral de São José, em Itabuna, reiniciou seus cultos religiosos no município. Nos últimos quatro meses, por conta do Coronavírus, os fiéis tiveram que se contentar com missas via redes sociais.

E assim, através da internet, devem seguir as pessoas do grupo de risco. Ou seja, aquelas com idade acima de 60 anos e que, principalmente, sejam portadoras de algum tipo de comorbidade.

A orientação foi dada pelo padre Cássio Alves da Silva, em entrevista nesta quinta-feira, 16, á TV Santa Cruz. Quanto aos demais fiéis, o religioso informou que eles precisam agendar com antecedência a presença nas missas.

Este tipo de situação, nada convencional em templos religiosos, tem a ver com a redução de 50 por cento da capacidade de acolhimento de cada igreja. Tudo por causa de necessidade de distanciamento entre as pessoas, de um metro e meio, no mínimo.

A Catedral de São José, por exemplo, tem espaço para 600 pessoas. Porém, por causa da pandemia, o número máximo de agendamento de fiéis para participar das missas não pode passar de 300, como informou o padre Cássio.