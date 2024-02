CBI abrirá ano letivo com aula inaugural e comemorando resultados

O Colégio Batista de Itabuna (CBI), abrirá o ano letivo 2024 nesta terça-feira (6), com recepção aos alunos e uma aula inaugural no Templo da Igreja Batista Teosopólis de Itabuna (Teo), com a presença dos alunos, pais, funcionários, direção, professores e colaboradores da escola, uma das mais tradicionais do sul da Bahia.

A recepção será realizada no salão da escola a partir das 7h com alunos e pais sendo recepcionados com boas-vindas da direção, professores e funcionários do CBI. Logo depois, às 8h, todos serão convidados para a aula magna e um momento de reflexão que acontecerá ao lado do CBI, no Templo da Igreja Batista Teosópolis.

O CBI abre o ano letivo comemorando resultados. O Colégio foi pelo segundo ano seguido, onde os alunos obtiveram, proporcionalmente, entre as escolas particulares do município, as melhores notas na redação do Enem.

A diretora da escola Gracileide Silva Guimarães Sousa, professora Graça está convidando todos os pais e alunos a participarem desse momento. “É com muito alegria que estamos esperando o retorno dos nossos alunos”, disse Graça.

“Como é do conhecimento. Nós somos uma escola cristã e sempre aproveitamos esse momento precioso para louvar a Deus e fazer uma reflexão”, disse a professora Graça.

A escola, afirmou a diretora, é um espaço feito para promover e levar conhecimento.

“O conhecimento liberta, a educação liberta. Todos temos o direito de aprender. É a valorização da vida humana”, pontuou