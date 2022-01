CDL alerta sobre denúncias que podem descredenciar lojas no “Auxílio Recomeço”

A liberação do “Auxílio Recomeço” para famílias que perderam casas, móveis e eletrodomésticos na cheia do Rio Cachoeira gera expectativa tanto para moradores dos locais atingidos como para comerciantes de Itabuna. O presidente da CDL, Carlos Leahy, ressalta a contribuição do programa para a economia local, mas alerta para a importância de seguir as regras, sob pena de o estabelecimento ser descredenciado.

“As lojas que estejam oferecendo ‘garantia estendida’ não pode! Você só pode oferecer o produto. Esse seguro não pode vender nem oferecer, nem com o cartão [do auxílio] nem fora do cartão. Nós já recebemos denúncias dessa prática e estamos averiguando. Aquela loja que praticar esse tipo de seguro vai ser descredenciada”, sinaliza.

Otimista inveterado, ele calcula os ganhos para os empresários neste momento crucial. “São 3.500 famílias, 3.500 cartões, cada um com o valor de três mil reais, o que dá um total de 10,5 milhões de reais injetados diretamente em nossa economia. Isso vai ser um grande alento para as lojas que perderam mercadorias; uma forma de recuperar esse prejuízo”, comemora.

Normas do credenciamento

Leahy explica que serão credenciadas apenas lojas de material de construção, eletrodomésticos e móveis, todas do Centro e dos bairros de Itabuna. Num primeiro momento, foram registradas 48 e outras 40 haviam manifestado a intenção de participar.

“Só está faltando documentação e assinatura de contratos, para serem enviadas ao cartão [Greencard] e elas serem credenciadas. Assim que recebem a autorização para venda, passam na CDL e recebem o selo de identificação da loja”, explica.