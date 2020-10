CDL destaca recuperação do comércio e empregos em Itabuna

O comércio de Itabuna comemora cada indício de retomada, passados os tantos meses em que esteve de portas fechadas, devido à pandemia do coronavírus. Foi assim com as vendas por causa do Dia das Crianças e também o aumento a partir de agosto, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Outro motivo de destaque é a gradativa recuperação dos empregos. Na última quarta-feira (14), o clima de otimismo ficou evidente nas palavras do presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Carlos Leahy, em entrevista à repórter Silmara Sousa, pela TV Cabrália.

Qual foi o aumento nas vendas apresentado nesse período?

Estávamos pensando que iríamos ter uma queda nas vendas no Dia das Crianças, em relação ao ano passado. Mas tivemos setores que empataram, vendendo a mesma coisa que o ano passado, e tivemos setores que cresceram até 2,5 por cento. Bicicletas, por exemplo, foi um setor que cresceu, e também celulares. Os horários de funcionamento também contribuíram pra que as pessoas tivessem a oportunidade de comprar… algumas lojas abriram no domingo, outras domingo e segunda-feira, mediante acordo entre os funcionários e o seu sindicato. Isso também facilitou e nós tivemos um bom movimento, embora tivéssemos um feriadão. Muitas pessoas deixaram a cidade, mas mesmo assim tivemos um dia 12 bom de vendas. Fizemos pesquisa com as lojas que venderam esses artigos e foi positivo.

Com relação a agosto e setembro, quais números representam aumento nas vendas do comércio da cidade?

O grande campeão é material de construção, seguido da linha de automóveis, que voltou a ter um crescimento. Agora, nos artigos como alimentação também temos observado um crescimento. E sobre o material de construção, é um crescimento pequeno, mas sempre positivo. Tivemos um crescimento de três por cento em relação ao mês passado. As pessoas também passam a se preocupar com a diminuição do auxílio emergencial; mas ainda estamos contando com pessoas que possam ter o auxílio e vamos estar equilibrando essa injeção de recursos colocados em nosso município. Também tem muitas empresas já pagando o décimo terceiro … são recursos injetados em nossa economia, que contribuem mês a mês com esse crescimento de dois e meio a três por cento de um mês pro outro.

Quando se fala em crescimento das vendas, pensamos logo nas contratações. Infelizmente, muitas demissões aconteceram por causa da pandemia. Já tem mais pessoas sendo contratadas?

Com certeza, é a olhos vistos! Você vê quantas lojas abriram na [avenida do] Cinquentenário. Na última sexta-feira, uma grande rede de farmácias inaugurou sua loja, substituindo uma grande loja de calçados e confecções, que estava com 40 postos de trabalho e fechou durante a pandemia. Entrou essa rede de farmácias, que contratou 50 pessoas. Então, também estamos observando esse aumento na contratação de pessoas, lojas que estavam reformando, ampliando e abrindo filiais em bairros da cidade; restaurantes que estavam fechados, estão reabrindo e recontratando pessoas. Hoje [dia 14] eu estive com um grande atacadista do setor de alimentos; ele teve que fazer uma redução durante a pandemia, mas agora teve que recontratar todas as pessoas que teve que dispensar. São 30 pessoas que foram recontratadas. Então, estamos tendo também esse número positivo na recontratação e contratação de novos postos de trabalho.