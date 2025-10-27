CEEP do Chocolate e Sebrae realizam audiência pública para definir novos cursos técnicos em Ilhéus

O Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, em parceria com o Sebrae, promoverá uma audiência pública para discutir a oferta de novos cursos técnicos em Ilhéus. O encontro acontece no dia 13 de novembro, às 18h, no CEEP do Chocolate, e é voltado a representantes do setor produtivo, do poder público e do terceiro setor. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente pelo link.

A proposta é dialogar sobre as demandas do mercado local e identificar oportunidades de formação profissional que possam contribuir para reduzir a evasão escolar no turno noturno, além de fortalecer a integração entre educação e desenvolvimento territorial.

A iniciativa busca aproximar a escola das necessidades reais do setor produtivo, promovendo um espaço de construção coletiva que favoreça a criação de cursos alinhados às vocações econômicas da região.