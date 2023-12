Ceia Solidaria de Natal da Igreja Teosópolis faz a alegria de 240 pessoas

A Segunda edição da Ceia Solidária de Natal da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna beneficiou 240 pessoas, adultos e crianças.

São pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidos pelo Projeto Mercado Solidário, que fornece créditos solidários gratuitos que são transformados em alimentos de livre escolha dos beneficiados.

Para eles foi servida uma ceia farta, comida gostosa com tudo que tem numa ceia natalina. Teve música, louvores, celebração comunhão. O local, a quadra do colégio Batista de Itabuna foi decorado com motivos natalinos.

Todas as famílias levaram para casa um panetone. Vários brindes foram sorteados como cama, colchão e utilidades domésticas. Eles elogiaram a iniciativa.

Raiana Souza Santos, moradora da Bananeira´participou este ano pela primeira vez da Ceia Solidária: “Estou adorando, aqui somos vistos. Somos olhados de maneira especial, tratados como gente. Nota dez para tudo”, disse ela que esteve acompanhada do esposo Rafael Alves que é ajudante de pedreiro.

Erica Menezes foi com o marido Roberto Santos. Estou participando pela primeira vez, gostei da educação de todos, da comida, da recepção. É também uma oportunidade de descontrair e de lazer”, disse ela que como o marido está desempregada.

Morador do bairro Santa Clara, Francisco Cruz dos Santos, de 64 anos, participou da ceia com sua família: “Está maravilhoso, bom demais”, disse ele, que na hora(da entrevista) teve o seu número sorteado com um brinde. “Ainda mais agora que ganhei uma cama com colchão novinhos”, completou.

O aposentado e produtor rural Edson Goes, foi um dos voluntários que ajudou a preparar a comida. “´É um trabalho que faço com amor e solidariedade”. disse ele. “Para mim é uma satisfação servir ao próximo”, afirmou a pequena empresaria Anaildes(Ana) Santos Sousa

A ação foi coordenada pelos Ministérios da Ação Social e Infantil da Teo.

Empresa colaboradora, a Rota Transportes que vem apoiando a iniciativa, levou as pessoas de volta para as suas casas.