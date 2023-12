Celebra Itabuna traz padre Fábio de Melo e Aline Barros

A 2ª edição do Celebra Itabuna, iniciada nesta terça-feira (26), tem entre os pontos altos a apresentação do padre e cantor Fábio de Melo na quarta-feira (27), a partir das 17h30min, na Arena Zé Cachoeira (na Avenida Princesa Isabel). Já a cantora gospel Aline Barros sobe ao palco na quinta-feira (28), no mesmo local. Ambos têm um público expressivo e fiel.

O Festival de Música Gospel e Católica é uma iniciativa da Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC). Mais uma vez, conta com uma vasta programação musical que reafirma a marca do evento no calendário oficial da cidade.

Conforme a organização, o Festival de Fé e Adoração conta com dois momentos: apresentações na Praça Olynto Leone (centro), com programação já em andamento desde o dia 12 (Grupo Uz Bananoides, Pirulito e Paçoca, Coral da 1ª Igreja Batista de Itabuna, Instituto Municipal Teosópolis e Opus Music) e na Arena Zé Cachoeira, com as atrações da citadas.

Nesta terça-feira, dia 26, a programação da Praça Olynto Leone se inicia durante o lançamento do Natal de Luzes e Sonhos, segue com a Banda Salmos, às 19 horas, e Kézia Santos e Banda, às 20 horas.

De acordo com a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, a programação da noite será aberta com o cantor Luiz Maior, seguida da celebração da Santa Missa. Na sequência Jonatas Marins e a grande atração da noite padre Fábio de Melo, Ministério MEFA, Ministério da Música Santa Cecília, Artur Giovani e o encerramento com a Comunidade Rainha da Paz.

A abertura será às 17h30min com o pastor Elias Fernandes, seguido do Ministério de Louvor Quadrangular, Banda Novo Coração, Banda Shalom, Aidimes Aquino, Moreno em Cristo, Louvor Central e encerramento com Aline Barros.

Segunda parte

O Celebra Itabuna terá continuidade no dia 2 de Janeiro, na Praça Olynto Leoni, com Djalma de Jesus, às 18h, seguido do Ministério Som da Adoração.

No dia 3, a partir das 18 horas, haverá apresentação de Abidaiã da Paz e Banda e a Banda Teu Lugar, enquanto no dia 4, no mesmo horário e local, se apresentarão as bandas 3D, Grupo Harmony e Banda Beto Brito.

Para encerrar, no dia 5, véspera do Dia dos Santos Reis, será a vez da Banda Novo Cântico, Atrius 7 Herança em Exaltação ao Rei. Satisfeito com a repercussão da primeira edição do Celebra Itabuna e agora a 2ª edição, o prefeito Augusto Castro (PSD) salientou o empenho de toda equipe para o sucesso do evento, desde a sua estrutura até a composição da grade de programação que foi pensada de forma inclusiva para diferentes manifestações culturais.