“Celebra Itabuna” traz programação religiosa ao aniversário da cidade

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), reuniu-se com pastores, missionários e líderes evangélicos para a apresentação do “Celebra Itabuna”, evento religioso que está sendo preparado pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) dentro das comemorações dos 112 anos de emancipação político-administrativo. O evento vai acontecer nos próximos dias 27 e 28, na Avenida Mário Padre, imediações da Câmara Municipal de Vereadores.

Acompanhado pelo presidente da FICC, Aldo Rebouças, e dos secretários municipais de Relações Institucionais e Comunicação, José Alcântara Pellegrini, da Educação, Josué Brandão Júnior, Segurança e Ordem Pública, Humberto Mattos, o prefeito Augusto Castro ressaltou a importância de inclusão do “Celebra Itabuna” no calendário de eventos. “Além de fortalecer o movimento religioso de Itabuna, também contribuirá diretamente para movimentar a economia da cidade”.

Respeito à tolerância

Durante o encontro, no Itabuna Palace Hotel, o presidente da FICC, Aldo Rebouças, explicou que a programação do Celebra Itabuna nos dois dias será dividida em três momentos: para contemplar a comunidade evangélica, o segmento católico e as religiões de matriz africana. “É uma ação ecumênica e inovadora pensando em todos os segmentos”, afiançou.

Segundo ele, a proposta do Celebra Itabuna é incentivar o respeito à tolerância, a liberdade de crença religiosa e o fomento ao turismo. “Nosso objetivo é que a partir deste encontro possamos receber sugestões que possam ser agregadas ao evento”, sintetizou.

O presidente do Conselho Itabunense de Ministros e Pastores Evangélicos (CIMPE), bispo Antione Mendonça, da Igreja Batista Missionária da Paz, do bairro Monte Cristo, fez questão de ressaltar a oportunidade dada aos líderes religiosos no sentido de colaborar, discutir e opinar sobre as atrações para o evento público de celebração do aniversário da cidade.

Já o pastor Geraldo Meireles, da Igreja Batista Teosópolis, ressaltou a importância dessa participação. “É indispensável que as lideranças evangélicas participem da construção do evento, porque são elas que sabem o que pode atrair o público-alvo, o que toca o coração das pessoas”, comentou.

A diretora-geral das Escolas Adventistas do 7º Dia no Sul e Extremo Sul da Bahia, Joelma do Vale, também reconheceu a visão democrática da Administração Municipal. “A Prefeitura tem demonstrado isso, quer opiniões, quer a nossa participação e isso é muito louvável. A cidade precisa dessa união, dessa unidade em prol do bem”, finalizou..