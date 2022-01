Celular roubado conta com tecnologia para recuperação; confira

O roubo de celulares – prática constante Brasil afora – já tem a tecnologia como barreira. Pelo menos, para a polícia localizar o objeto levado pelo ladrão. Segundo orientação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/Ba), qualquer cidadão pode cadastrar o aparelho no Alerta Celular.

“Basta consultar o IMEI [traduzindo, ”Identificação Internacional de Equipamento Móvel”] através da nota fiscal da compra ou digitando *#06# próprio aparelho. Após a consulta, basta cadastrar o número e os documentos pessoais através do link: https://alertacelular.ssp.ba.gov.br/.”, orienta a SSP/Ba.

O tema ganhou o site da entidade de segurança desde que um homem foi preso em flagrante, pela 75ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), com um celular com restrição de roubo. Ele foi detido ontem (12), em Juazeiro, quando ficou nervoso com a presença de policiais.

O subcomandante, capitão Gilvan Nascimento de Aguiar, explicou que bastou uma consulta ao IMEI no telefone do suspeito para comprovar a restrição [devido ao roubo]. De acordo com o policial, foi o quinto aparelho recuperado este ano com o auxílio da tecnologia. (Com informações da SSP/BA)