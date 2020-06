Cely Cokubun: felicidade em Ilhéus e no Japão

Ela está no Japão desde o ano passado. Deixou Ilhéus e atravessou o mundo por um motivo muito justo: unir a família. O marido estava lá, e ela, claro, também foi com os filhos.

Às vésperas do Dia dos Namorados, Cely Kokubun postou no Facebook uma imagem que representa, além da alegria, um estado de espírito inerente a quem faz da família um robusto esteio de sustentação.

Ah, Cely, quanta falta você nos faz! Esse é o sentimento de alunos e diretores do Instituto Mix, franquia de Ilhéus. Ali, ela sorriu, trocou ideia e transmitiu conhecimentos.

Através do talento de instrutora, Cely formou muita gente em Massoterapia. São alunos que hoje, com algumas exceções, experimentam o sucesso no mercado de trabalho.

Agora no Japão, a professora Cely deve estar no mesmo caminho profissional que trilhou em Ilhéus. Só que com uma diferença: juntinho do marido, no maior love. Ou 愛, como diz o povo de lá.

