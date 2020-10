Cemitério Campo Santo terá medidas sanitárias para visitas no Dia de Finados

Os familiares que pretendem visitar o túmulo de seus entes queridos no Cemitério Campo Santo, da Santa de Misericórdia de Itabuna, na próxima segunda-feira (2), Dia de Finados, terão que seguir todas as regras sanitárias estabelecidas pela Prefeitura de Itabuna, por causa da pandemia do novo coronavírus.

O Decreto Municipal 13.639 exige, por exemplo, o uso obrigatório de máscara. Por isso, a utilização do acessório deverá ocorrer desde a entrada e durante a permanência no espaço do cemitério. Para proteção de todos, a recomendação é que seja mantido o distanciamento de um metro e meio e o uso de álcool em gel.

As visitas poderão ser feitas das 7 às 17 horas. O cemitério Campo Santo da SCMI fica situado na rua Antônio Muniz, próximo ao Hospital Calixto Midlej.

Missas

Por causa da pandemia, o número de participantes será limitado a 30 em cada missa. A primeira celebração será às 7 horas, na Paróquia Santa Maria Goretti, com o vigário Francisco de Paulo; e a segunda acontecerá às 9 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com o pároco Nicolau Klak.

De acordo com a programação, às 11 horas, a missa será na Paróquia Senhor do Bomfim, com o pároco Manoel Carlos de Jesus; às 14 horas, na Nossa Senhora Aparecida, a celebração será com o pároco Ezequias Gonçalves. A última missa do Dia de Finados será às 16 horas, na Catedral São José, no centro da cidade, com Dom Carlos Alberto dos Santos.