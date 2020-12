Central de Tratamento de Resíduos valoriza sustentabilidade na região

A CVR Costa do Cacau, empreendimento da Central de Tratamento de Resíduos-CTR Ilhéus, atua com foco em modernos processos de meio ambiente, sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos, além de geração de empregos em diversos municípios da Bahia. A CVR Costa do Cacau teve seu processo de licenciamento e viabilidade iniciados no ano de 2013,e já se encontra apta ao recebimento de resíduos Classe IIA e Classe IIB.

A CVR possibilitará às empresas, instituições e prefeituras municipais a destinação adequada e segura de seus resíduos sólidos, suprindo de imediato a necessidade urgente de um gerenciamento adequado para do setor em toda a região.

A Central de Tratamento de Resíduos a cerca de 1,8 quilômetro da margem da Rodovia BR-415, no trecho que liga Itabuna à Ilhéus, entre a CEPLAC e o bairro Salobrinho. A área onde se encontra instalada a CTR foi selecionada a partir de um detalhado estudo de alternativas de locais propícios, escolhida entre nove terrenos avaliadas pela equipe técnica.

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

A unidade prevê atendimento não só dos dois principais municipais municípios do Sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, mas de toda região da Costa do Cacau. Pela localização estratégica da empresa os maiores geradores de resíduos conseguirão realizar sua destinação adequada sem a necessidade de implantação imediata de transbordo de material.

Uma das metas da empresa é realizar a triagem de produtos recicláveis contidos nos resíduos, compostagem da fração de orgânicos e geração de energia elétrica através o gás metano gerado no aterro. Com isso, será completado o ciclo dos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

A CTR Ilhéus tem participação do grupo capixaba Marca Ambiental, com 25 anos de experiência na construção e operação de centrais de tratamento de resíduos. A Marca Ambiental é uma empresa pioneira e a maior do Espírito Santo, atuando desde 1995 em soluções completas para resíduos, com forte impacto para a preservação ambiental e foi fundamental para que o estado atingisse a meta de lixão zero.

O foco de atuação é gerenciamento integrado de resíduos para os setores de saneamento urbano, industrial, saúde, mineração, construção civil, portos, aeroportos, alimentos, petróleo e gás, etc. O empreendimento implantado no Sul da Bahia será referência em inovação, tecnologia, qualidade e respeito ao meio ambiente.

Definida pelo CEO da empresa, Gustavo Ribeiro, como “Shopping do Lixo”, a proposta da Marca Ambiental, através de sua unidade no Sul da Bahia, é tratar qualquer tipo de resíduos produzidos pelos setores industrial, comercial e residencial, contribuindo para que uma das regiões com maior biodiversidade do planeta tenha suas belezas naturais preservadas.