Central do Catador coleta 1,7 tonelada em Itabuna 

A Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna-AACRRI atuou na Lavagem do Beco do Fuxico, com a instalação da Central do Catador.

Com o lema “Recicle aqui e faça a diferença”, cerca de 50 catadores da associação e 10 avulsos, realizaram a coleta de matérias que serão destinados à reciclagem, na central da AACRII no bairro Lomanto. Os catadores contaram a estrutura de uma barraca para refeições e depósito de materiais coletados, equipamentos de proteção, lanches, blusas e sacolas.

Durante os três dias de folia foram coletados 380 quilos de alumínio. 306 quilos de papelão, 535 quilos de garrafas pet, 210 quilos de plástico colorido, 76 quilos de plástico misto e 176 quilos de vidro e 10 quilos de isopor, num total de 1, 722 toneladas.

A presidente da AACRRI, Carissa Araujo, destaca que “o apoio do Governo do Estado, Prefeitura, Defensoria Pública do Estado e empresas como a CVR Costa do Cacau e Biosanear foram fundamentais para que pudéssemos atuar na Lavagem do Beco, gerando uma renda extra para os catadores e contribuindo para a conservação ambiental”.

O secretário municipal de Educação e coordenador do Projeto Recicla Itabuna, Rosivaldo Pinheiro, afirma que “a presença da AACRRI em festas populares como a Lavagem do Beco e essencial no processo de educação ambiental, conscientização da comunidade e de acolhimento aos catadores avulsos”. “A parceria da Prefeitura com o Estado é uma atividade socioprodutiva que vem obtendo excelentes resultados, dando atenção às pessoas e focando na sustentabilidade”.

Angelica Tomassini, coordenadora socioambiental da CVR afirma que “O Grupo Marca, através da atuação da CVR Costa do Cacau, e por meio de parcerias com órgãos públicos, trabalha para que a categoria seja incluída em todas as festividades municipais das cidades que atendemos, visando oferecer a esses profissionais estruturas adequadas e equipamentos de proteção individual para que possam trabalhar com segurança”.

INCENTIVO À COLETA SELETIVA

A assistente social da Defensoria Pública do Estado, Andrea Reis Pires, uma das coordenadoras da ação na Lavagem do Beco, disse que “mais uma o apoio de instituições públicas e privadas e a participação da comunidade, possibilitou a valorização dos catadores e resultou na coleta de quase duas toneladas de recicláveis, além de dar visibilidade a um trabalho fundamental para a qualidade de vida na cidade”.

Além da coleta de materiais recicláveis a AACRRI, Prefeitura, através do Projeto Recicla Itabuna, Governo do Estado, DPE, CVR e Biosanear realizaram ações de educação ambiental e de conscientização sobre a coleta seletiva.