Central trabalha para erradicação de lixões no sul da Bahia

A Central de Valorização de Resíduos (CVR – Costa do Cacau), parceira do grupo capixaba Marca Ambiental, empresa do ramo e com mais de 25 anos de mercado, já está em atuação no Sul da Bahia. Oferece o serviço de gerenciamento integrado de resíduos sólidos para empresas, instituições e prefeituras municipais.

O objetivo é a erradicação dos lixões na região, como preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10. De acordo com o diretor comercial, Rodrigo Zaché, a ação tem uma grande expectativa de atração de novas indústrias e o fortalecimento de ações sociais e ambientais nos municípios que serão beneficiados.

Os municípios brasileiros têm entre 2021 e 2024, dependendo do porte populacional, para extinção dos lixões em seus territórios, de acordo com o Novo Marco Legal do Saneamento, aprovado recentemente pelo Governo Federal. Até lá, os gestores deverão colocar em prática o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, elaborado pelo próprio município, para a contratação de serviços, com o intuito de regularizar a destinação dos resíduos sólidos.

Fomento a indústrias

Apta para operar e certificar os serviços de destinação dos resíduos sólidos na região, a CVR – Costa do Cacau está situada num endereço estratégico: Km 21 da rodovia BR-415, no trecho que liga Itabuna a Ilhéus, entre a Ceplac e o bairro Salobrinho. A empresa já está recebendo resíduos de Classe II A e B, resíduos urbanos e da construção civil respectivamente e, em breve, receberá resíduos de Classe I (industrial).

De acordo com o diretor comercial da CVR, Rodrigo Zaché, trazer o desenvolvimento sustentável para a região é o foco do empreendimento. No âmbito econômico, o projeto visa ser um grande facilitador para atrair novas indústrias para a região e, inclusive, contribuir com o fomento de polos industriais.

“Todas as indústrias e os grandes players quando vem se instalar na região, fazem algumas análises fatoriais e alguns pré-requisitos. Um deles é a questão ambiental da destinação dos resíduos deles, se existe na região uma empresa licenciada, capacitada a prestar esse tipo de serviço”, destacou Zaché.

Emprego e educação

Apta para operar e licenciar desde o mês de novembro de 2020, tanto para o setor público quanto o privado, a empresa tem gerado emprego e renda para os municípios da região. Em Ilhéus, com o Imposto Sobre Prestação de Serviços (ISS) e, em Itabuna, com o fortalecimento da economia local com contratação de prestadores de serviços e aquisição de insumos e materiais.

Na parte social, o impacto será a educação ambiental, através da criação de um Centro Educacional, um museu, além de projetos sociais. E, por fim, a população será beneficiada com a preservação do meio ambiente, a partir da destinação correta dos resíduos que geram.