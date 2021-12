Centro Comercial recebe vacinação itinerante contra Covid-19 neste sábado

Quem for à feira do Centro Comercial de Itabuna neste sábado (4) pode se vacinar contra a Covid-19 – primeira, segunda e terceira dose. A ação, ao lado do posto policial, das 8 às 11h30min, é coordenada pela Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde.

A vacinação é direcionada para a primeira dose de pessoas maiores de 12 anos; repescagem de pessoas com esquema em atraso para segunda dose das vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer. E ainda, para a terceira dose com a vacina Pfizer para pessoas maiores de 56 anos que tenham cinco meses de conclusão do ciclo vacinal.

A documentação necessária é RG, CPF ou Cartão SUS, Comprovante de residência e cartão de vacina com o registro vacinal. Serão atendidas 300 senhas que serão distribuídas por ordem de chegada.

Nos bairros e nos postos

Nesta semana, cerca de 400 doses de vacinas contra o novo coronavírus foram aplicadas em pessoas dos bairros Califórnia e São Caetano em ações itinerantes promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Para isso, foi utilizado um ônibus que se transformou em posto de saúde avançado.A coordenadora da Rede de Frio e de Imunização, Camila Brito, afirma que as ações itinerantes permitiram a imunização de 200 pacientes nos dois bairros. “Estamos avançando na vacinação da população em ação coordenada para que o calendário vacinal seja integralmente cumprido”, observou, revelando que a recomendação é da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar.

Até o dia 6, haverá ação de intensificação da campanha de multivacinação contra o vírus Influenza (gripe) e demais vacinas de rotina em algumas Unidades Básicas e de Saúde da Família. O objetivo é atualizar os cartões de vacina de crianças e adolescentes menores de 18 anos com as vacinas de rotina e covid-19.

As unidades serão: USF Nova Ferradas (Nova Ferradas), USF Manoel Rodrigues (Ferradas), USF Jorge Amado (Igreja Católica), USF Mário Peixoto (Jorge Amado), USF Elson Duarte (Urbis IV), UBS Calixto Midlej (Nova Itabuna), USF Manoel Leão (Manoel Leão), UBS Moise Hage (Lomanto). A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de moradia e cartão de vacina.