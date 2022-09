Teosópolis e UESC promovem Exposição do Bicentenário da Independência do Brasil

Uma palestra da pesquisadora e professora de história da UESC, Laila Brichta com o tema “Independência outros 200, outras histórias”, marca o início da Exposição do Bicentenário da Independência do Brasil, promovida pelo Centro Cultural Teosópolis em parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz(UESC).

“Queremos discutir a importância dos museus. O papel dos museus hoje. A memória que se quer guardar, que se quer construir. Museu é um lugar vivo, um espaço dinâmico. Os objetos podem velhos, mas o museu é vivo”, diz Laila, doutora pela Unicamp e com pós doutorado pela Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, nas Ilhas Canárias, Espanha.

Ela que atua como professora de história da UESC desde 2003, contará a um pouco dos 200 anos da independência do Brasil, celebrado no 7 de setembro.

Museu de Queluz

No evento, os participantes poderão apreciar uma visita virtual ao Museu de Queluz, em-Portugal, um dos mais tradicionais da Europa, criado em 1654 por D. João IV e onde morou a realeza portuguesa. O Palácio Nacional e Jardins de Queluz faz parte da “Rota Europeia de Jardins Históricos”, que integra as “Rotas Culturais do Conselho da Europa” desde 2020.

Exposição de Artesanato e Oficina

Haverá ainda uma Exposição de Artesanato do professor Anselmo Góes que vai expor peças de tear manual. A artesã Flávia Oliveira, da Associação de Artesãos do Sul da Bahia, a AASBA levará suas peças de costura criativa a exposição.

Anselmo que é graduado em história pela Uesc, e atuou como educador em várias escolas da rede pública de ensino e na Secretaria de Assistência Social de Itabuna, vai ministrar oficinas de tear manual ensinando como fazer pontos e peças.

“Queremos ensinar para que se torne geração de renda”, diz o ibicaraiense que há décadas vem atuando em atividades sociais voltadas a ajudar as pessoas.

Esta é a segunda Exposição do Centro Cultural. A primeira foi a Exposição fotográfica “Toponímia de Itabuna: Ruas e Avenidas que revelam Histórias”, também em parceria com a UESC, que conta a vida de personagens que emprestam seus nomes as ruas e bairros da cidade.

O Centro Cultural Cacilda Lourenço Silva, localizado na Rua C, 298, Praça dos Eucaliptos, no bairro da Conceição, em Itabuna.