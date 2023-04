Centro Cultural Teosópolis promove Primeira Feira Literária “Pequenos Leitores, Grandes Autores

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado no dia 18 de abril, o Centro Cultural Teosópolis promove na próxima terça-feira, das 15 às 20 horas, na Praça dos Eucaliptos, no bairro da Conceição, em Itabuna, a Primeira Feira Literária “Pequenos Leitores, Grandes Autores”.

De acordo com a Curadora do Centro Cultural, professora Janete Ruiz de Macedo, o objetivo da mostra literária é incentivar nas crianças o gosto pela leitura, tornando o aluno protagonista das suas produções literárias, desenvolvendo habilidades de comunicação, ampliando sua concepção de mundo e o aproximando de autores e livros regionais.

“Nosso objetivo é estimular entre os pequenos o gosto pela leitura de obras literárias, ampliando a visão de mundo a sua volta”, destaca Janete Macedo, que é professora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

O dia 18 de abril – Dia Nacional do Livro Infantil – a data foi escolhida em homenagem ao escritor Monteiro Lobato. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1882 e é considerado o pai da literatura infantil brasileira. É uma data que celebra esse tipo de literatura e homenageia esse escritor, autor não apenas de textos para crianças, apesar de ser mais conhecido por elas.

A obra de Monteiro Lobato ganhou projeção nacional, principalmente com a série Sitio do Picapau Amarelo, adaptada e grande sucesso na televisão. “Queremos convidar a todos para que tragam seus filhos e possam participar da Feira, que é um investimento no futuro”, diz a Professora Janete.