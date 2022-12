Centro Cultural Teosópolis promove Sarau Cultural de Natal

Com diversas apresentações artísticas, o Centro Cultural Teosópolis (CCT), promove nesta terça-feira (20), às 18h30 seu Sarau Cultural de Natal. O evento totalmente aberto ao público, terá início às 18h30 com a recepção e apresentação de violino.

Segue com apresentação de poesia, leitura de textos sobre o Natal. Um novo momento musical acontece com o Grupo de Violões, seguido por um monólogo sobre o Natal.

Uma apresentação cênica sobre o natal será seguida por apresentação do Coral Infantil e do Coral Esperança. Haverá apresentação de piano e órgão, e recitação de poesias com a participação da Academia de Letras de Itabuna.

“Queremos levar arte e boa música para nossa população. Vamos promover outros eventos ao longo do próximo ano e pretendemos que o Sarau Cultural de Natal entre para o calendário cultural do município”, diz a Professora Janete Ruiz de Macedo, curadora do espaço.

Paralelamente ao Sarau Cultural haverá uma Feira de Artesanato. Peças produzidas na Casa do Vovô e pela Associação dos Artesãos do Sul da Bahia (AASBA) serão apresentadas e vendidas ao público.

A organização convida a participação de todos no evento. O Centro Cultural Teosópolis, fica localizado na Rua C, 298, Jardim dos Eucaliptos, Bairro da Conceição, em Itabuna.