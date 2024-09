Centro de Atenção à Mulher e USF José Maria de Magalhães serão entregues nesta terça

Nesta terça-feira, dia 10, às 10 horas, serão entregues dois novos equipamentos para a saúde pública de Itabuna. O Centro de Atenção à Mulher (CAM) e também a nova USF José Maria de Magalhães Neto, ambos no imóvel onde funcionou o SESP.

A solenidade contará com a participação da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, e da subsecretária Lânia Peixoto, e dos secretários municipais, a exemplo de Rosivaldo Pinheiro (Governo).

As duas estruturas foram realizadas por meio da Prefeitura de Itabuna em convênio com a Faculdade de Ciências Médicas – AFYA Itabuna. No sábado, dia 6, toda a equipe que atuará no CAM passou por capacitação e treinamento de informatização para utilização do Sistema GIGA.

O Centro de Atenção à Mulher é um marco para a história do município como primeira unidade deste porte para atender a Média Complexidade em Saúde da Mulher. O CAM visa assistir mulheres de Itabuna e da região sul do Estado de forma integral em um único espaço físico.

As consultas com especialistas, exames e procedimentos serão oferecidas de acordo com a demanda de cada comunidade assistida pelas Unidades de Saúde da Família por meio da Central de Regulação ou de forma referenciada, ou seja, encaminhada por outra unidade de saúde.

O Centro de Atenção à Mulher contará com as seguintes especialidades: Ginecologia, Dermatologia e Mastologia, além de procedimentos como Ultrassom das mamas, transvaginal, pélvica e ultrassom obstétrica, Colonoscopia, pequenas cirurgias, como retirada de pólipos e verrugas, e atendimento de fisioterapia específico para o sexo feminino.

Além disso, também serão ofertados serviços como acompanhamento do Pré-Natal de Alto Risco, acompanhamento de lesões no colo uterino, atenção especializada à puberdade precoce, à amamentação e nutrição materno-infantil.

E ainda, serão oferecidos serviços de cunho social a exemplo da Sala Violeta, com atendimentos voltados às vitimas de violência, com orientação psicológica, jurídica, e acolhimento para aborto legal.

USF JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES NETO

Com a USF José Maria de Magalhães Neto, ao todo já foram entregues à população um total de 22 postos de saúde requalificados pela Prefeitura de Itabuna, sendo que 17 em convênio com a instituição de ensino AFYA Itabuna.

A unidade que antes funcionava em anexo a um conglomerado de serviços no antigo SESP, agora terá sua própria estrutura à parte, com entrada independente, para melhor atender às comunidades centrais do município. Também contará com a implantação do sistema de informatização para atendimento aos pacientes.