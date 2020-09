Centro de Atendimento Covid-19 inaugurado em Nova Ferradas

Foi inaugurado nesta terça-feira (28) o Centro de Atendimento para o Enfrentamento à Covid-19, instalado no bairro Nova Ferradas, em Itabuna. Esta unidade, assinada pela Secretaria Municipal de Saúde, será voltada para a assistência de pessoas que apresentarem síndrome gripal e/ou sintomas da doença provocada pelo coronavírus. O intuito é reduzir os índices de transmissão, através do acolhimento do paciente, testagem em tempo oportuno e o isolamento.

No local serão oferecidos serviços de assistência médica e de enfermagem, de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Sobre as testagens, serão disponibilizadas através de teste rápido e RT-PCR, conforme critérios da nota técnica 54/2020.

De acordo com Bárbara Orsine, Diretora da Atenção Básica, o Centro Covid possibilitará uma diminuição no impacto da assistência prestada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Monte Cristo, assim como nas Unidades de Saúde da Família. Isso porque os casos leves da doença poderão ser assistidos no próprio centro.

Equipe

A equipe será formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomédico, auxiliares administrativos e de serviços gerais. Vale ressaltar que o município de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Saúde/Departamento de Atenção Básica, solicitou credenciamento de cinco centros de atendimento, que deverão ser distribuídos em locais estratégicos no município. Para os demais, no entanto, ainda não foi divulgado quando começarão a funcionar.