Centro de Biotecnologia e Genética ganha anexo na Uesc

A inauguração de um anexo do Centro de Biologia e Genética (CBG), nesta segunda-feira (6), é uma das atividades nos 30 anos da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz. O prédio é o resultado de convênio da Uesc com a agência Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O reitor Alessandro Fernandes comemora o fato de mesmo durante uma pandemia, com severas restrições sanitárias, a obra tenha avançando. “Com o anexo do CBG concluído, teremos ampliado o espaço atual em laboratórios para pesquisas associadas aos programas de pós-graduação da nossa Universidade.”

As instalações atuais do CBG comportam nove laboratórios com equipamentos multiusuários que possibilitam o desenvolvimento de pesquisas nas diferentes áreas de biotecnologia, genética e biologia molecular. Nos laboratórios de Genômica e Expressão Gênica, Biologia Molecular, Proteômica, Cultura de Tecidos Vegetais, Citogenética e Marcadores Moleculares onde são desenvolvidos trabalhos em nível de biossegurança NB1, além dos laboratórios de Biotecnologia Microbiana, Biologia de Fungos e o de Imunologia em que são desenvolvidos trabalhos em nível de biossegurança NB2.

Além das pesquisas vinculadas aos programas de pós-graduação da Uesc tem contribuído para formar e fixar cidadãos críticos na região, em seu caráter multiusuário, o centro também recebe pesquisadores e estudantes de outras instituições de pesquisa nacionais e internacionais e também de empresas privadas. Nesse sentido, um dos projetos do CBG é o SOMA, Serviços de Ômicas Multiusuários Atualizados do Centro de Biotecnologia e Genética, também financiado pela Finep.

Formulários

Precisam preencher os formulários de cadastro de usuário ou uso de equipamentos pesquisadores que desejam os seguintes serviços: utilizar equipamentos como sequenciador de DNA de nova geração (NGS), espectrômetro de massas para identificar proteínas e caracterizar proteomas, espectrofotômetros de microplacas para quantificações e dosagens diversas, máquinas de qPCR em tempo real para quantificação da expressão gênica, ultra centrífuga para isolamento e purificação de biomoléculas, HPLC para purificação de proteínas, Liofilizador para a remoção de água de amostras, processador ultrassônico, dentre outros,

Contatos em http://www.uesc.br/centros/cbg/index.php?item=conteudo_formularios.php e submeter para [email protected], para a análise de viabilidade do Comitê Gestor do Centro.